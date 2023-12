Da Riesi all’export in tutto il mondo, i panettoni artigianali Boccia “Così duci” al Food Expo

. Già da novembre si è evidenziato un rialzo della domanda. “Lo scopo – spiega Simone Rindone, artefice del miracolo Boccia insieme al fratello Alessandro – è quello di creare un’attività di impresa stabile nel territorio riesino che possa anche, indirettamente, sollevare la nostra città, offrendo anno dopo anno nuovi posti di lavoro soprattutto a giovani che come me e mio fratello sono stati costretti ad emigrare al Nord in cerca di maggiore stabilità”.

“Siamo ancora all’inizio – prosegue – ma ogni panettone venduto non rappresenta solo un mero guadagno personale ma un piccolo tassello per poter continuare ad investire nella nostra terra”.

Il brand è riconoscibile ed unico grazie alla elegante e colorata scatola che ricorda molto la sicilianità, creata dall’artista nisseno Mauro Fornasero. Ogni scatola rappresenta le carte da gioco siciliane, che insieme a quelle napoletane, sono da ritenersi le più famose d’Europa. Anche in questo caso, dunque, sulle tavole d’Europa e d’Italia arriverà il tipico dolce natalizio rivisitato in veste siciliana accompagnato da una scatola che racchiude e racconta la cultura siciliana. Dunque, è chiaro come per Boccia cosi duci il cibo è veicolo di cultura e in questi anni lo hanno dimostrato.

Natale è vicino, il palato può essere accontentato con la sua grande varietà di panettoni, tutti lievitati naturalmente: dai frutti di bosco a quello tradizionale, dal richiestissimo al pistacchio per continuare col gusto mandorla , alla nocciola ed al nero di Sicilia o al caramello salato.

La distanza non è un problema. Si può regalare il panettone Boccia sia in Italia che nel territorio UE con contenuti costi di spedizione. Per l’America è necessario effettuare l’ordine contattando la mail [email protected]

Ecco il link dove acquistare online

https://www.bocciacosiduci.it/products/