“Italia Viva sostiene Lo Nigro”, mandato a Ventura e Pizzardi: “Per valutare la coalizione”

Gela. Italia Viva, con i dirigenti, con tutti i candidati alle amministrative e con i sostenitori, supporta Piero Lo Nigro. I renziani hanno da poco concluso una riunione interna. C’erano appunto i riferimenti del partito e gran parte dei dirigenti e dei sostenitori che stanno lavorando per le amministrative. E’ stato dato pieno mandato al segretario provinciale Giuseppe Ventura e al coordinatore cittadino Rochelio Pizzardi per “continuare le trattative sulle coalizioni”. In sostanza, da Italia Viva fanno intendere che il percorso nell’agorà politica non è così scontato. Sicuramente, non sembra essere l’unica opzione. “Rispetto a quelle in campo, la candidatura di Lo Nigro per noi è la migliore”, precisano. Per i renziani l’obiettivo immediato è di strutturare una coalizione che possa dare un progetto amministrativo concreto ad una città che affronta una fase tra le più difficili. Da Italia Viva il via libera a Lo Nigro era già arrivato al momento della scelta finalizzata dal tavolo moderato, del quale il gruppo è parte integrante.