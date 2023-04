Iv: “In Sicilia servono termovalorizzatori ma nei siti adatti e nel rispetto dell’ambiente”

Palermo. Sessantamila tonnellate di rifiuti verranno inviati al termovalorizzatore di Copenaghen per un costo previsto di 45 milioni di euro a carico dei cittadini siciliani. Altro tema che amplifica l’emergenza rifiuti è quello dei termovalorizzatori per cui il governo Schifani dovrà fare tutto da capo. L’avevamo riportato a seguito della risposta dell’assessore Roberto Di Mauro, intervenuto all’Ars. “Mentre la politica regionale azzera l’iter per la costruzione dei due termovalorizzatori siciliani, vengono bruciati 45 milioni di euro dei contribuenti – spiega Claudio Lombardo responsabile ambiente di Italia Viva Sicilia – per inviare 60 mila tonnellate di rifiuti presso il termovalorizzatore di Copenaghen, in Danimarca. Le discariche siciliane sono sature e non vi è alternativa per i rifiuti: bisogna costruire i termovalorizzatori”.