La Casa del Volontariato apre per dare alimenti e sostegno per i buoni spesa

Gela. Un nuovo centro a disposizione dei cittadini e delle famiglie in difficoltà. Da domani la Casa del Volontariato apre a chiunque abbia la necessità di chiedere informazioni, assistenza per la compilazione online dei buoni spesa ed anche per distribuire alimenti.

Da oggi sono attivi due canali per raccolta fondi per comprare alimenti. Per il primo bisogna recarsi in uno dei cinque supermercati Di Pietro, che si trovano a Macchitella, Scavone, San Giacomo, Corso Salvatore Aldisio e via Venezia.

Alla cassa chi vuol donare deve dire che si fa il versamento alla voce “CASA DEL VOLONTARIATO: EMERGENZA CORONAVIRUS”.