La città riparte dal…fare: concluso il forum

Gela. Torna per la terza edizione il “Forum del fare”, un laboratorio di idee per la città di Gela nato dall’esigenza di creare un vero luogo di confronto permanente in grado di affrontare i temi complessi come le tradizioni, la scienza e la modernità sulla base di analisi, numeri e dati statistici. Le tradizioni, il folklore, i beni culturali e la valorizzazione dei prodotti enogastronomici a km 0 sono stati solo alcuni dei temi affrontati dai diversi relatori che si sono avvicendati nella cornice della libreria Orlando.

Il tecnologo alimentare Paolo Scicolone, la biologa Carmela Patania e l’esperto in comunicazione e promozione dei prodotti tipici Rocco Incardona sono solo alcuni dei relatori che hanno partecipato all’evento nato per volere del fondatore di Gela Brainstoriming Eugenio Catania.

La primaedizione nel 2017 fù caratterizzata da un approccio monotematico dedicato al turismo, con tanto di progetto di promozione turistica, “Gela D’amare”, tradotto in una campagna multipiattaforma con un video spot visionabile su “youtube”; la seconda nel settembre 2021 è stata caratterizzata da un approccio sinottico con tanto di progetto organico di sviluppo economico e sociale per la città, patrocinato gratuitamente anche dalla regione siciliana. L’edizione di quest’anno punta a valorizzare i prodotti del territorio, enogastronomici e non solo, come veicolo dell’identità e di appartenenza. Tutto punta alla valorizzazione della città che, proiettata al turismo,come una fenice vuole rinascere dalle proprie ceneri.