La commissione antimafia scrive al Comune, “trasmettere le liste per le amministrative”

Gela. Il presidente della Commissione parlamentare Antimafia, on. Chiara Colosimo, ha scritto al sindaco Lucio Greco affinchè sia rispettato il codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee e comunali. Si tratta di una disciplina approvata dalla commissione Antimafia che definisce, per i partiti e le liste che lo adottano su base volontaria, i criteri di candidabilità in relazione alla situazione giuridica dei soggetti considerati. I rappresentanti dei partiti, dei movimenti o delle liste civiche che aderiscono possono trasmettere alla commissione, con il consenso degli interessati, 75 giorni prima la data fissata per le elezioni, le liste provvisorie delle candidature.