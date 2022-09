La Conchiglia, lo Stradivari dei mari

Dalla prima relazione dell’ing. Leonardo Turturuci abbiamo appreso che, tra gli altri, vi hanno calcato il pavimento personaggi e artisti dai nomi altisonanti come Domenico Modugno, Gianni Morandi, Mina, i Pooh, Claudio Villa, Milva, Adriano Celentano, Peppino di Capri, i Nomadi e poi Pippo Baudo, Mike Bongiorno, Corrado, Gino Tortorella, (solo per citarne alcuni); per non parlare dei concorsi regionali di bellezza e canori. Nulla di simile aveva creato il mondo e nulla di simile è stato nemmeno scimmiottato nell’ultimo mezzo secolo. Parlavamo dei simboli. Per quanto di tante cose belle possa fregiarsi, che cosa sarebbe Parigi e la Francia senza la Torre Eiffel nonostante che al momento della sua costruzione, in occasione dell’esposizione universale, fosse andata incontro a critiche anche feroci? E Roma senza il suo Colosseo? E Barcellona senza la sua Sagrada Familia? I simboli si rivestono nel tempo di una sacralità che supera il contingente, che rimette ad una sfera superiore. Essi si radicano nel fondo delle nostre anime, ci appartengono, ci suscitano emozioni, orientano i nostri pensieri e le nostra azioni. Sciagurata è quella terra che minimizza il valore dei suoi simboli, che li sbeffeggia, che può farne a meno. Ci ha chiamati la redazione del Giornale che ci ospita anche in questa occasione, per farci sapere che, in sole otto ore dalla pubblicazione dell’articolo di alcuni giorni fa, hanno preso visione oltre trentamila utenti. Ciò è avvenuto non perché chi scrive ha messo in campo le sue migliori qualità di affabulatore, ma perché l’argomento-Conchiglia è ancora fortemente sentito dalla gente. E’come se la gente si fosse svegliata di soprassalto dopo un lungo sonno durato decenni. Per non lasciare nulla di intentato e favorire l’iter che porta al sospirato traguardo, il Comitato ha incamerato la disponibilità di due importanti imprenditori (coinvolti, peraltro, emotivamente e di cui per ora è meglio tacere i nomi) i quali metterebbero sul piatto della bilancia somme piuttosto cospicue. Il fatto che non verrebbero intaccate le sue casse, alla Regione verrebbe facilitata di molto la decisione di concedere alla nostra città di riappropriarsi del suo prezioso manufatto. D’altronde, è già stato ampiamente sperimentato che quando l’imprenditoria illuminata si coniuga con l’arte e la bellezza, i risultati non possono che essere strabilianti. Sarebbe un sicuro veicolo per il tanto agognato turismo in una città che, peraltro, di tanti altri tesori può gloriarsi. La conchiglia, rimessa a nuovo, costituirebbe un’irresistibile attrazione per i tanti forestieri che cercano la rarità e la bellezza. Conseguenza: un vertiginoso incremento del turismo a Gela. Quanto si potrebbe ancora dire della Conchiglia, una preziosa realizzazione adagiata e pure svettante su una spiaggia che non trova l’eguale in nessun posto della Sicilia. Tanto che il premio nobel per la letteratura, Salvatore Quasimodo, ha sentito il bisogno, per gratitudine, di comporre una lirica ad essa dedicata. E anche la scelta del nome non poteva essere più felice: forma e nome non potevano trovare miglior compimento. E allora cos’è una conchiglia, che si tratti di un’Acanthocardia (poeticamente detta anche cuore) o di una Clamys dalle orecchiette grandi, se non un involucro ornato da quasi due dozzine di suggestive coste radiali che ne accrescono la bellezza, ma soprattutto un messaggero investito del prestigioso compito di trasmetterci la voce lontana degli abissi marini? Voce non percepita con l’orecchio ma con mezzi non corporei in possesso solo dell’anima. E questo perché tutto ciò che viene dal mare porta sempre con sé anche qualcosa dalle dimensioni non misurabili che chiamiamo infinito. Ma l’infinito esiste solo per chi lo porta già nel cuore, così come noi portiamo nel cuore la Conchiglia.