La Coppa Sicilia di mtb torna a Montelungo dopo 13 anni di digiuno

Gela. Dopo tredici anni il parco naturalistico di Montelungo torna ad ospitare una gara di mtb. Domani mattina alle 10 scatterà la quarta prova Asi valevole per il campionato regionale Coppa Sicilia. La manifestazione è promossa dal presidente Asi, Salvatore Spinello, e dagli amanti del pedale dell’associazione “Bike team Gela”, presieduta da Giuseppe Abela, che hanno voluto fortemente puntare sulle bellezze naturalistiche del parco provinciale di Montelungo dopo una breve pausa alla Diga Comunelli, nel territorio di Butera.

Il percorso di 3800 metri si snoda tra i sali e scendi naturali ricavati lungo la macchia mediterranea che lambisce la spiaggia. La gara, di media difficoltà, è caratterizzata da un single track in salita fino al promontorio del parco provinciale.

“A Montelungo ho iniziato a gareggiare in sella ad una mtb – confessa Francesco Di Giacomo – Il tracciato è unico nel suo genere e consente di pedalare nei percorsi della montagna ma baciati dal mare. Mi preoccupa l’innalzamento della temperatura degli ultimi giorni. Il caldo non agevola di certo la lunga salita del single track fino alla vetta di 500 metri dal livello del mare”.