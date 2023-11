Timpazzo, servizio rifiuti e impiantistica: certificazione di qualità per Impianti Srr

Gela. Una piena certificazione di qualità del sistema di gestione portato avanti da Impianti Srr per il ciclo dei rifiuti. Sono state rilasciate le attestazioni alla società in house che conduce la piattaforma integrata di Timpazzo e il servizio rifiuti nei Comuni dell’ambito, compreso quello di Gela. Aja Europe srl ha attestato gli standard qualitativi per le certificazioni 45000, 14001 e 90001. I riscontri rilasciati dopo le verifiche assicurano riconoscimenti di qualità che avranno durata triennale, fino al novembre 2026. Il manager Giovanna Picone e la struttura tecnica di Impianti Srr puntano proprio sul rafforzamento degli standard tecnici e sull’efficientamento dell’impiantistica, anche attraverso i fondi Pnrr. Sono attivi progetti per arrivare a stanziamenti ingenti e realizzare sistemi volti al ciclo integrato dei rifiuti, anche per il riuso di materie convertibili in carburanti.