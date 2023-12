La Vigor ritrova il successo, decisive le reti di Scicolone e Bonini: ora match contro il Niscemi

Gela. Dopo tre sconfitte di fila, torna a vincere la Vigor Gela di mister Maurizio Nassi. Il risultato finale contro la Sant’Anna di Enna è di 2-1 per i biancazzurri. A siglare le due reti il giovane centrocampista classe 2005 Saverio Scicolone, arrivato alla terza rete stagionale, e il centravanti Gaetano Bonini, al primo gol in stagione. Il Gela si riporta così al quinto posto, in zona playoff, in attesa delle gare di domani. La squadra cara al presidente Cristian Paradiso ritrova la vittoria dopo tre sconfitte e un pareggio.