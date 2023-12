Gela futsal naufraga a Carini, Mistral a valanga: padroni di casa si impongono per 5-1

Gela. Disastro Gela Futsal a Carini. Contro la Mistral Meeting il risultato finale è di 5-1. A siglare l’unica rete biancazzurra Marchese a fine secondo tempo. La squadra di casa domina per tutta la gara, sia nel primo che nel secondo tempo. Si poteva prevedere che il Gela non facesse punti su un campo difficile come quello palermitano, ma queste sconfitte sono difficili da digerire, per società e tifosi.