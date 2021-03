L’acqua scarseggia ma a Spinasanta un altro sversamento: disagi e strade ostruite

Due settimane fa, dopo lo sversamento, da Caltaqua fecero sapere che “a seguito della sostituzione di alcuni organi di manovra, effettuata nell’ambito degli interventi realizzati di recente finalizzati all’ampliamento delle zone servite in modalità h24, si è reso necessario mettere in scarico l’acqua all’interno di una condotta che avrebbe dovuto confluire in un torrente, risultato però ostruito. Ciò ha causato la fuoriuscita dell’acqua lungo la sede stradale”. La copiosa fuoriuscita probabilmente si è ripetuta, ostruendo le strade e creando non pochi disagi a chi lavora tra i campi.