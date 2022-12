Lavori in via Borca di Cadore, fasi decisive per interventi: Sammito, “politica attenta dà risposte”

Gela. “Una politica attenta, anche in un momento così difficile, può raggiungere gli obiettivi, come accaduto per i lavori di via Borca di Cadore”. Il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito si rifà all’iter per gli interventi in una zona che da tempo era rimasta in sospeso, quella appunto di via Borca di Cadore. A giorni, verranno valutate le offerte per i lavori ed entro fine mese potrebbe esserci l’aggiudicazione. “E’ una risposta che si dà alla città e a chi vive in un’area di collegamento tra Caposoprano e Fondo Iozza. Gli uffici hanno lavorato bene e tutto il settore lavori pubblici non si è tirato indietro. Un grazie va sia alla parte politica sia ai rup che hanno seguito l’iter. E’ un progetto sul quale ho posto parecchia attenzione, già dai tempi dell’amministrazione Messinese. E’ stato necessario rimpinguare il capitolo di spesa ma pian piano, nonostante gli inconvenienti che non mancano mai, siamo arrivati alle offerte per i lavori. I residenti aspettano risposte e una politica attenta non può che darle”.