Progetto Officina della gioventù, procedura va avanti: saranno individuate aziende per l’affidamento

Gela. Dopo l’avviso per via Borca di Cadore e la consegna dei lavori di via Venezia, il settore lavori pubblici sta portando avanti anche l’iter per l’Officina della Gioventù. Si tratta di uno dei progetti del programma “Patto per il Sud” recuperato per evitare che si perdesse definitivamente ogni possibilità di finanziamento. E’ on line l’avviso per la procedura negoziata con il criterio del minor prezzo. L’importo dei lavori è di 1.804.234,05 euro. Gli operatori economici saranno selezionati secondo le linee guida Anac sulla piattaforma Mepa.