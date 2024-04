“Nostro progetto senza livori personali”, Sammito: “Morselli? Se ci scegliesse non metterei veti”

Gela. L’incipit politico che ha portato ad “Alleanza per Gela” l’ha posto personalmente, insieme al candidato a sindaco Salvatore Scerra e all’altro consigliere Gabriele Pellegrino. Il presidente dell’assise civica Salvatore Sammito correrà nella lista per Scerra sindaco e la sua presenza conferma che fuori dai partiti ufficiali del centrodestra, tanto si sta muovendo. “Non è una politica fatta di veti o di livore, la nostra – dice Sammito – anzi, mi spiace molto, politicamente e in termini di amicizia, per ciò che è accaduto all’assessore Romina Morselli. Si rivede in un centrodestra, che solo per veti personali e per livore, ha detto no ad una sua candidatura. Non si può fare politica in questo modo”.