Lavori non pagati, assolto imprenditore: “Non fu una truffa”

Gela. Era accusato di truffa, perché non avrebbe pagato lavori commissionati ad una ditta locale. Un imprenditore, finito a processo dopo la denuncia, è stato però assolto. Il giudice Antonio Fiorenza ha emesso un dispositivo favorevole, accogliendo la ricostruzione del legale dell’imputato, l’avvocato Tommaso Vespo. La difesa infatti ha sostenuto che in realtà l’imprenditore non ricopriva la carica di titolare dell’azienda che commissionò i lavori edili. Non era lui il referente né avrebbe avuto funzioni per disporre i pagamenti.