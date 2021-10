Scatta l’allerta meteo per la previsione di temporali e forti raffiche di vento

Gela. E’ scattata la fase di preallarme nella Sicilia orientale, Gela compresa. Allarme arancione soprattutto dal pomeriggio di oggi e domani, quando le precipitazioni e le raffiche di vento dovrebbero aumentare pericolosamente. La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino per allertate i comuni affinchè pongano grande attenzione all’evolversi della situazione. Sono previsti temporali e piogge abbondanti, possibili grandinate, venti forti di burrasca e intense mareggiate sulle coste esposte.

Allo stato non è prevista nessuna ordinanza sindacale di chiusura delle scuole ma il sindaco e i responsabili della Protezione civile stanno monitorando ora per ora le variazioni meteo.

Allertati i centri operativi e presidi territoriali, i volontari di supporto alle strutture comunali per il presidio dei punti a rischio. Chiesta la verifica della disponibilità mezzi ed attrezzature, in particolare idrovore anche in dotazione al volontariato; l’attivazione del monitoraggio dei punti a rischio di allagamento, frane, mareggiate e in particolare di: viabilità in corrispondenza degli attraversamenti, corsi d’acqua e impluvi, sottopassi, zone esposte a forte vento e mareggiate, anche attraverso presidi territoriali e, all’ OCCORRENZA, INIBIRE la fruizione dei beni.