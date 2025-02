L’ex assessore Salinitro coordinatore dell’Unione dei Siciliani di Armao

I coordinatori provvisori sono autorizzati a nominare strutture organizzative provvisorie con l’obiettivo di radicare il movimento in tutti i Territori comunali delle loro zone in vista delle presentazione del simbolo dell’Unione dei Siciliani in quei comuni dove si vota e, certamente, alle prossime elezioni provinciali.

“Sono certo – ha dichiarato Rino Piscitello – che nei prossimi mesi nei territori di Caltanissetta, Enna e Gela l’Unione dei Siciliani rafforzerà ancora di più la propria presenza diventando punto di riferimento di tutti coloro i quali si impegnano per i diritti della nostra terra.”