L’incidente stradale e poi la morte in ospedale, pm: “Archiviazione per medici e operatori”

Gela. Secondo i pm della procura, il decesso del sessantaquattrenne Egidio Vella, vittima due anni fa di un grave incidente stradale e poi sottoposto alle cure ospedaliere, non sarebbe collegabile a presunte omissioni o errate valutazioni mediche. La procura, infatti, ha inoltrato richiesta di archiviazione per circa quindici tra medici e operatori, compresi quelli del “Sant’Elia” di Caltanissetta, nosocomio nel quale l’uomo venne trasferito. Rimase gravemente ferito dopo un incidente mentre era in sella alla sua moto. Pare ci fu l’impatto con un furgone. I familiari però chiesero che si facesse luce non solo sul presunto omicidio stradale, legato al sinistro nella zona di Ponte Olivo, ma anche su eventuali responsabilità mediche. Il decesso di Vella arrivò dopo circa un mese di ricovero nell’ospedale nisseno. Per la procura, non ci sarebbero collegamenti.