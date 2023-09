L’istituto comprensivo “San Francesco” riscrive il modello didattico, “ambiente e impatto zero”

Gela. Maria Lina La China, preside del comprensivo San Francesco, ha invitato i suoi oltre cento docenti a partecipare al primo collegio in una “modalità innovativa, soft impact”. Per l’appuntamento del primo settembre, la scuola scende in strada, in una via spesso occupata da auto e che si trova a ridosso dell’ingresso del plesso “Luigi Pirandello”. Per l’occasione la preside ha annunciato il tema attorno al quale graviteranno le attività didattiche dell’intero anno. Il “fil rouge” che unirà i quattro plessi dell’istituto che dirige dallo scorso anno, “ambiente, benessere e sostenibilità” perché la mobilità leggera, la tutela e la valorizzazione degli spazi esterni alla scuola sono tutti motivi che possono limitare il disagio sociale e promuovere la bellezza che è da stimolo alla valorizzazione dei talenti di questa generazione. Le lezioni, il prossimo 11 settembre e per tutta la prima settimana, inizieranno per alcune classi in trasferta. Fuori dalle aule, in “gita”, per conoscere esempi positivi di promozione e tutela ambientale con visite a riserve naturali orientate, aree protette e sugherete delle zone Caltanissetta.