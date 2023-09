Paliantino e spettacolo pirotecnico, ecco cosa rischia di saltare nella festa della patrona

Gela. La grave crisi finanziaria che il Comune sta attraversando non permette di garantire le spese per i tradizionali festeggiamenti di Maria SS d’Alemanna. Il primo cittadino Lucio Greco, attraverso le sponsorizzazioni, spera di poter in qualche modo collaborare. Sarà una festa patronale diversa quella che si prepara quest’anno, data la situazione finanziaria del municipio non si riuscirà a garantire le spese per la festività della patrona. La tradizionale maschiata attorno a piazza Umberto I al termine della messa pontificale e il paliantino a cui ogni anno partecipano centinaia di gelesi rischiano di essere annullati, così come lo spettacolo pirotecnico che saluta la patrona prima del rientro in matrice.