Lo schianto in via Polo, “il piccolo Emilio è in condizioni critiche”: “Pregate tutti per lui”

Gela. L’appello accorato alla preghiera arriva direttamente dalla mamma e dalla famiglia del piccolo Emilio. E’ ricoverato a Catania, dopo il trasferimento di ieri. Era a bordo della vettura coinvolta in un incidente stradale in via Polo. Le sue condizioni sono ritenute critiche. E’ in coma farmacologico. Ha riportato gravi ferite proprio a seguito dell’impatto. Ha traumi e i medici hanno deciso il trasferimento nel capoluogo etneo, all’ospedale Garibaldi-Nesima.