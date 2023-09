Lorefice ancora nella commissione sugli illeciti nel ciclo dei rifiuti, “fari su reati ambientali”

Roma. Si è insediata la commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari. L’elezione è avvenuta oggi a Roma, a Palazzo San Macuto, sede della Commissione che è composta da 36 commissari, 18 senatori e altrettanti deputati. Tra loro anche il senatore del M5S Pietro Lorefice, che torna anche per questa Legislatura in Commissione. “Ho il grande privilegio di tornare a far parte della commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e ad altri illeciti ambientali e agroalimentari – ha dichiarato il senatore grillino – Già negli anni passati sono stati raggiunti importanti obiettivi nel contrasto agli ecoreati. Oggi però facciamo un ulteriore passo avanti. Non ci limiteremo ad indagare sulle sole attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, ma punteremo i riflettori anche su altri illeciti ambientali nel settore agricolo e agroalimentare e sulle attività illegali collegate al fenomeno degli incendi e alle discariche abusive che deturpano periferie e campagne”.