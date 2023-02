L’ottantesimo anniversario dello sbarco tra gli eventi “Costa del mito”, presentazione alla Bit

Milano. Nonostante le difficoltà dovute alla crisi finanziaria in atto, l’amministrazione comunale intende rimanere a pieno titolo nel circuito Costa del Mito, indicato come la prima destinazione costiera di Sicilia, con 150 chilometri di spiagge, riserve naturali, templi e antichi borghi. A Milano, alla Borsa Internazionale del Turismo, sono stati presentati gli eventi del 2023. Il sindaco Lucio Greco e l’assessore al ramo Salvatore Incardona stanno lavorando da tempo su questo versante. In calendario, dal 5 al 12 marzo, ad Agrigento, c’è il 75° “Mandorlo in Fiore” insieme al 65° Festival Internazionale del Folklore e il 20°Festival Internazionale “Bambini del Mondo”, una manifestazione che celebra la rinascita e la fioritura precoce dei primi mandorli e diffonde messaggi di armonia e di pace tra i popoli. Una trentina le nazioni di quattro continenti che rappresenteranno i Patrimoni Immateriali Unesco e le tradizioni popolari. È stata presentata anche la candidatura di Agrigento a Capitale Italiana della Cultura 2025, dopo essere rientrata nella lista ristretta di dieci città in corsa per il titolo, con un programma intenso di eventi. È stata poi la volta di Menfi, proclamata Città del Vino 2023, con il suo programma per appassionati ed esperti di vino, escursionisti, amanti della storia e dell’arte: itinerari enoculturali attorno al concept “Vino, paesaggio ed architettura”: visite guidate e narrate, premi e concorsi (Donne&Vino, DiVinScatto, il Premio Tomasi di Lampedusa), gare sportive come la Granfondo della Strada del vino delle Terre Sicane e Inycon Sailing Cup, ma anche degustazioni guidate, laboratori, spettacoli e percorsi d’arte.