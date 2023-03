Lungomare, minore rubò soldi e un telefono: chiuso procedimento, “è già stato giudicato”

Gela. E’ già stato giudicato per gli stessi fatti che gli venivano addebitati. I giudici minorili della Corte d’appello di Caltanissetta hanno accertato il ne bis in idem per un giovane, ritenuto colpevole di un furto, messo a segno sul lungomare Federico II di Svevia. E’ stato dichiarato il non doversi procedere. Riuscì a portare via un borsello, con del denaro, e un telefono cellulare. Erano all’interno di un furgone, parcheggiato appunto su un tratto del lungomare. C’era già stata una pronuncia favorevole in primo grado ma a seguito d’appello i giudici nisseni hanno accertato che l’imputato era stato sottoposto a procedimento per il furto. La difesa, sostenuta dal legale Rocco Cutini, ha ribadito questa linea.