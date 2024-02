“M5s sostiene il Greco bis di Di Stefano, Azione e Melfa”, Donegani: “Mia candidatura alternativa”

Gela. “Un Greco bis sostenuto dai grillini che lo hanno attaccato per cinque anni”. L’ex parlamentare Ars Miguel Donegani rompe definitivamente con l’agorà politica e prosegue un percorso che attualmente lo vede supportato da “PeR”, Sinistra italiana e “#2029”. Una convinzione maturata dopo che ieri l’agorà ha scelto il civico Terenziano Di Stefano, con la fiducia piena dei cinquestelle, garanti di questa via progresista. “Dal primo momento ho sostenuto che l’alleanza doveva essere potabile e chiara. Abbiamo chiesto sempre un perimetro di rifermento alternativo a Greco e al centro destra. Oggi l’agorà è un Greco bis. Ha il vicesindaco di Greco per più di quattro anni, un assessore che fino a ieri deliberava gli atti di giunta, il consigliere comunale più vicino a Greco negli ultimi anni, adesso anche il consulente di Greco.

Manca solo Greco. Ma veramente si vogliono offendere così i Gelesi? Per rispetto dei cittadini si eviti di chiamarla agorà. A limite é stata un’ancora, ancorata alla continuità di Greco”, spiega Donegani che non si riferisce solo all’ex vicesindaco Di Stefano ma anche agli esponenti di Azione e all’imprenditore Maurizio Melfa (ex consulente del sindaco Greco e ora sponsor di Di Stefano).