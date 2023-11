“Macchitella lab parta anche con il Tfa”, Alabiso: “Con l’Mpa ci sono stati i primi approcci”

Gela. Nel centrodestra locale, la fase cruciale dello sviluppo dell’alleanza si appresta ad affrontare mesi importanti. Per molti osservatori esterni, una coalizione compatta potrebbe riuscire ad imporsi alle prossime amministrative. Al momento, però, niente è scontato. Il leghista Emanuele Alabiso, consigliere comunale che ha la delega ai rapporti con gli enti locali nel partito provinciale, per ora focalizza l’attenzione anzitutto sugli impegni che l’amministrazione comunale deve comunque finalizzare. “Devono arrivare risposte chiare su Ghelas e si deve procedere entro fine anno – dice – in questi giorni, come commissione sviluppo economico, abbiamo avuto contatti telefonici con il manager Inferrera e sembra che il contratto sia una soluzione praticabile ma c’è la necessità di avere scadenze precise e dare certezze ai lavoratori. Allo stesso modo, Macchitella lab deve partire. C’è già un accordo in partnership con l’Università “Kore” di Enna e allora quale migliore occasione per inaugurare la struttura anche per ospitare il corso Tfa che impegna tanti iscritti che settimanalmente sono costretti a spostarsi verso Enna, con difficoltà logistiche e con costi non indifferenti. Il corso Tfa in città potrebbe essere utile inoltre per chi si muove dai centri vicini. L’amministrazione deve prendere una posizione forte”. Nel contesto politico, il leghista attende un primo vero confronto d’area. “Il tavolo provinciale è stato attivato e penso che in settimana ci sarà una riunione – sottolinea – però, è imprescindibile che il confronto tra tutti gli alleati parta anche a livello cittadino. Dobbiamo capire quali prospettive ci saranno. Sono tanti gli esponenti con velleità per le urne e quindi fare una prima disamina con un tavolo unitario è essenziale”.