E’ il momento delle scelte nel Gela, niente crack sul mercato

Gela. E’ il momento di dire la verità ai tifosi. Nel Gela si addensano nubi poco incoraggianti ed i rumors delle ultime settimane stanno diventando macigni. Il silenzio della società non aiuta e con il mercato dicembrino alle porte nulla è scontato.

Anziché diventare una opportunità potrebbe essere quasi un fastidio. C’è già stato un primo incontro la settimana scorsa tra il direttore sportivo ed il club biancazzurro con un nulla di fatto. Il ds Alessandro Bonaffini ha le idee chiare. Saprebbe come rinforzare l’organico in quelle zone del campo che appaiono deboli. Servono però investimenti. Che il Gela non vuole o non può fare. “Non entra nessuno”, sarebbe stata la prima risposta del club alle proposte del ds, che continua a mantenere un profilo basso attenendosi alla linea societaria. Ed il mister? Anche Mirko Fausciana è consapevole che ripetere lo stesso errore dello scorso anno in Promozione, quando a dicembre si rassegnò al rifiuto della dirigenza di prendere tre rinforzi (Campanaro, Iannizzotto ed un terzo), risulterebbe letale. Eppure tutto sembra virare in questa direzione. Ci piacerebbe essere smentiti ma ci risulta che la dirigenza voglia tirare la cinghia. Chi si aspetta a dicembre i famosi tre acquisti di spessore rimarrà deluso. Pare che la direttiva sia “uno esce ed uno… forse, entra”.

Attenzione, una scelta che potrebbe anche starci, salvo poi però rimangiarsi quanto sostenuto a fine agosto con frasi del tipo “ci chiamiamo Gela e non possiamo fare campionati anonimi”, “saremo competitivi” etc etc.