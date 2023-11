Macchitella lab, per Greco “non è cambiato nulla”: “Con Eni chiariremo”

Gela. “Non è cambiato nulla”. Rispetto al futuro di Macchitella lab, l’ex casa albergo Eni riqualificata ma ancora mai avviata, il sindaco Lucio Greco ha ribadito la linea dell’amministrazione, rispondendo all’interrogazione dell’intergruppo “Unità progressista”. I manager di Eni hanno fatto sapere, di recente, che prima di un avvio delle attività dovranno definirsi gli ultimi aspetti del passaggio dell’immobile e del valore complessivo. Il consigliere Virginia Farruggia ha posto nuovi interrogativi, chiedendo come mai ci sia stato un cambio di rotta e se ci siano indicazioni precise sul modus operandi per l’affidamento della struttura. “Non abbiamo compreso la presa di posizione di Eni – ha spiegato Greco – in tutti gli incontri che ci sono stati si era deciso che si potesse partire anche con un comodato d’uso, nell’attesa di definire gli aspetti per il passaggio dell’immobile. Cercheremo di chiarire”. Rispetto all’affidamento, Greco ha sottolineato che si procederà con con “evidenza pubblica”. “Si è parlato di Fondazione Eni per la gestione, non abbiamo nulla in contrario – ha detto ancora l’avvocato – non ho mai detto che debba essere necessariamente l’ente comunale a gestire le attività, per le quali c’è uno stanziamento di 620 mila euro”.