Riqualificazione Montelungo, aggiudicazione appalto ora efficace: si va alla firma per i lavori

Gela. L’aggiudicazione dell’appalto per la riqualificazione dell’area di Montelungo adesso ha piena efficacia. Sono stati completati tutti i passaggi burocratici di verifica. Si procederà quindi con la firma del contratto. I lavori, coperti con fondi del programma “Rigenerazione urbana”, a fine settembre sono stati affidati all’azienda “Emma lavori società cooperativa” di San Cataldo, per un ammontare superiore ai tre milioni di euro. Sembrava che l’intero iter potesse subire il pesante stop dei tagli decisi dal governo nazionale rispetto ai fondi Pnrr ma pare invece che si andrà avanti, con la materiale firma del contratto che precederà l’avvio dei lavori. La riqualificazione di Montelungo è uno dei progetti sui quali l’amministrazione comunale ha voluto puntare nonostante le tante incertezze generate dalla crisi finanziaria dell’ente. Il dissesto non avrà troppe ricadute sulle linee di finanziamento attivate in questi quattro anni dalla giunta. Il settore governance e attuazione Pnrr ha definito l’avvenuta efficacia dell’affidamento. La struttura interna ha lavorato sull’iter, iniziato con l’ex assessore Terenziano Di Stefano e proseguito dal successore Francesca Caruso.