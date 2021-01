“Malumori possono starci”, Morgana: “Critiche? M5s c’è ed è avanguardia ambientalismo”

L’inserimento di Butera tra i siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale dei rifiuti nucleari ha fatto montare polemiche, anche intorno ai grillini. Il senatore Pietro Lorefice le ha però bollate come “strumentalizzazioni”, attaccando i “partiti delle trivelle e degli inceneritori” e assicurando che nella zona di Butera non potrà mai sorgere il deposito nazionale. I grillini a breve ufficializzeranno una nuova sede in città, in centro storico. Anche tra le fila pentastellate è inevitabile che si inizi a guardare alle prossime scadenze elettorali, nella prospettiva di mettersi alla prova, visto che negli ultimi anni il movimento si è sempre dimostrato tra le prime forze politiche a livello locale. “Le regionali? E’ ancora prematuro parlarne. Attendiamo che vengano comunicate le modalità di scelta delle candidature. Gli stati generali – conclude Morgana – stanno cambiando radicalmente le regole e non abbiamo ancora un quadro completo. Una mia candidatura? Se mi venisse chiesto e fosse utile, rimango a disposizione”.