Gela verso la zona rossa, l’Asp: 40 focolai e numeri allarmanti

Gela. La città rischia seriamente di diventare zona rossa. Lo ha confermato anche l’Asp al sindaco Lucio Greco pochi minuti fa nel corso di un incontro in videoconferenza. I numeri sono allarmanti e la curva è impressionante, con una media di 50 nuovi casi al giorno da 4 giorni consecutivi. Ad oggi Gela conta 737 casi positivi. Preoccupano i nuovi focolai. Oltre ai 20 conosciuti in una settimana se ne sono aggiunti altri 40. Dal 2 gennaio ad oggi si sono registrati 339 casi in più. Sono numeri da zona rossa.

L’Asp ha intanto consigliato al sindaco Lucio Greco ed all’assessore alla Salute Nadia Gnoffo la chiusura dei mercati e un incremento serio dei controlli. Ecco, i controlli sono sicuramente la nota dolente di queste settimane. La gente si comporta come se il virus non ci fosse più. Gli assembramenti sono continui in diversi angoli della città e l’essere zona arancione non dissuade dal comportarsi con cautela.