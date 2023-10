Manutenzione strade, interventi in corso in diverse zone della città: “Programma va avanti”

“Sono tutti lavori che abbiamo programmato e sui quali è attivo il contratto quadro – dice l’assessore Romina Morselli – non ci fermiamo anche se le difficoltà finanziarie non giocano a nostro favore. Purtroppo, in questa fase, non siamo nelle condizioni di definire lavori di ingente entità ma si tratta di manutenzioni comunque importanti per la viabilità e per la sicurezza stradale. Sono in programma ulteriori interventi che saranno finalizzati non solo per la viabilità ma anche per gli istituti scolastici”.