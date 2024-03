Melfa’s ancora corsara, soffre più del previsto contro Domenico Savio ma porta a casa la vittoria

Gela. La Melfa’s Gela Basket soffre per la maggior parte della partita ma ribalta il risultato con carattere contro la Domenico Savio, fanalino di coda del girone. Il punteggio finale della gara è di 69-59 in favore dei biancorossi, in svantaggio per praticamente tutti i tre quarti di gara (18-13, 39-28, 50-46). Nell’ultimo parziale esce poi fuori il carattere dei gelesi, che rimontano gli avversari siglando 23 punti negli ultimi 10 minuti e subendone appena 9 mettendo per l’ennesima volta in mostra le grandi doti difensive.