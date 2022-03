Mercato, piano per riorganizzarlo: istanze per gli ambulanti e gestione servizi a privato

Gela. Una totale riorganizzazione del mercato settimanale, anche su un piano più strettamente gestionale. Negli uffici comunali, è quasi del tutto stato completato il lavoro, coordinato dal dirigente Emanuele Tuccio. L’obiettivo, in primis, è di fare ordine e individuare il numero preciso di ambulanti che attualmente lavorano nell’area della Cittadella. Gli uffici hanno concluso un primo censimento delle autorizzazioni. “Sono 279 ma non sappiamo con precisione quanti siano effettivamente gli ambulanti presenti – dice lo stesso Tuccio – purtroppo, c’è una scarsa capacità di controllo. A seguito di un confronto con le organizzazioni di categoria, abbiamo pubblicato un avviso e tutti gli esercenti che vogliono lavorare nell’area del mercato del martedì, entro il prossimo 5 aprile dovranno far pervenire un’istanza. Verranno poi divise tra richieste di rinnovo, purché si sia in regola con i versamenti, e nuove autorizzazioni. E’ necessario riorganizzare e riordinare. Ci sono autorizzazioni che risalgono al 2015 e non sono mai state rinnovate”. Il dirigente, già lo scorso anno aveva tracciato la linea da percorrere, che è condivisa dall’amministrazione comunale. La nuova fase del mercato passa soprattutto da un piano che prevede l’affidamento di tutti i servizi, compreso quello per il controllo degli accessi e delle presenze, ad un soggetto economico privato. “Sarà definito un avviso pubblico e gli interessati potranno presentare richiesta – aggiunge Tuccio – parliamo di una gestione dei servizi, con costi e una percentuale sull’utile di impresa che abbiamo calcolato. Il privato non gestirà l’area, che rimarrà sempre pubblica e del Comune, ma si occuperà dei servizi. E’ una visione del tutto differente e che pensiamo sul lungo periodo possa apportare notevoli vantaggi”. L’affidamento è strutturato su tre anni. Pare quindi del tutto escluso che si ritorni a soluzioni che siano totalmente private, anche per l’area destinata alle bancarelle. In passato, furono versati consistenti canoni ai privati.