“Costa del Mito”, spiagge, Acropoli e Mura: insieme Agrigento, Gela e Selinunte

Gela. Turismo, storia e archeologia, per mettere insieme le forze e costruire un percorso che dalle coste agrigentine e trapanesi arriva fino a quelle locali. C’è anche il Parco archeologico di Gela tra quelli che fanno parte integrante del progetto “Costa del mito”, che sarà presentato ufficialmente lunedì prossimo ad Agrigento. Dai templi e fino alle mura Timoleontee, attraversando i percorsi della storia millenaria del territorio, così come pensata dal Distretto Dmo “Valle dei Templi”. Alla presentazione ci saranno i responsabili dei Parchi archeologici di Agrigento, Gela e Selinunte. Sembra potersi concretizzare un obiettivo, che tanti hanno sempre indicato come cruciale, per mettere insieme il turismo che fa tappa nei siti agrigentini con le potenzialità, del tutto inespresse, del territorio locale. Alla presentazione, dovrebbero esserci anche i sindaci dei Comuni toccati da “Costa del mito”. In città, l’amministrazione comunale ha più volte richiamato l’importanza di un turismo culturale, che possa rianimare un settore asfittico, ma che si muove in un territorio colmo di testimonianze millenarie. A Bosco Littorio, si lavora nel cantiere del Museo del mare, che dovrà ospitare i resti della nave greca, mentre sono stati avviati anche i lavori di riqualificazione del museo archeologico. Le mura Timoleontee e la costa locale sono punti già ricompresi nel progetto che sarà presentato la prossima settimana e si estende fino all’area del trapanese.