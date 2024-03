Mettevano in vendita auto “schilometrate”, verifiche e sequestri della finanza: c’è un’indagine

In particolare, le autovetture oggetto della frode sarebbero state circa 110, con un totale di chilometri scalati pari a circa 10 milioni. La frode ammonterebbe complessivamente a circa 400.000 euro, frutto di prezzi di vendita esorbitanti rispetto al reale valore di mercato delle auto. Ulteriori verifiche, effettuate a tappeto nella Provincia, hanno altresì consentito di constatare la presenza di numerosi operatori del settore pienamente in regola, a testimonianza dell’affidabilità della significativa maggioranza degli ispezionati, risultati virtuosi ed in linea con le regole di trasparenza del mercato di riferimento. Il servizio pone in luce l’incessante azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni delle frodi in commercio svolte dalle fiamme gialle nissene, a tutela del consumatore e delle imprese che operano nel perimetro della legalità.