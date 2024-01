Mezzi pesanti nell’area del Biviere, spianavano in una zona protetta da vincoli: presentato esposto

Gela. Spianavano un’area ricompresa nella zona vincolata della Riserva Biviere. Un esposto è stato presentato in procura dal responsabile della Riserva, Emilio Giudice. I lavori sono proseguiti per diversi giorni, anche dopo un primo intervento del corpo forestale. I mezzi pesanti si sono concentrati in un punto nel quale un tempo erano presenti delle serre che sono state poi abbandonate. Non è chiaro quale fosse lo scopo dei lavori, dei quali i responsabili della Riserva non sapevano assolutamente nulla. Il fatto che le attività siano proseguite, nonostante gli accertamenti del corpo forestale, ha convinto Giudice a rivolgersi alla procura. “Ora, i lavori sono stati interrotti – spiega – non so se ci sia stato un sequestro. Abbiamo provveduto a produrre un report fotografico e tutte le informazioni del caso. E’ inquietante che mezzi pesanti ed escavatori arrivino all’interno di un’area protetta. Non si riscontravano situazioni di questo tipo ormai da anni”. La presenza ha subito messo in allarme gli operatori che già devono fare fronte alle discariche che spesso si ritrovano nel perimetro dell’area protetta e non solo oltre che ai roghi.