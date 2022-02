Minorenne aggredita in strada, due coetanei assolti: cadono le accuse

Gela. Non sono emersi elementi concreti per collegarli all’aggressione. Due giovani, ancora minori quando i fatti si verificarono, sono stati assolti dal gup del tribunale di Caltanissetta. I due, una ragazza e un ragazzo, furono individuati come presunti responsabili di un’aggressione, ai danni di un’altra ragazza, a sua volta minorenne. I fatti si verificarono due anni fa. Le difese degli imputati, sostenute dagli avvocati Rocco Cutini e Maurizio Scicolone, hanno optato per il giudizio abbreviato, sottolineando la mancanza di riscontri effettivi sia sulla dinamica dei fatti che sull’identificazione degli aggressori. Nell’indagine fu coinvolta anche una maggiorenne, della cui posizione si sono occupati i pm della procura. Il gup del tribunale dei minorenni ha invece emesso una decisione favorevole.