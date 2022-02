Sessantenne morto in un’abitazione, rintracciata la donna accusata di omissione di soccorso

Gela. E’ stata rintracciata la donna, cinquantenne, finita a processo, con l’accusa di omissione di soccorso. Due anni fa, era nella stessa abitazione, al cui interno fu ritrovato il corpo, ormai privo di vita, di un sessantenne. Si accertò che il decesso avvenne per cause naturali. La donna, però, non avrebbe dato l’allarme né contattato i sanitari, per un eventuale intervento di emergenza. L’uomo era ormai deceduto, quando i poliziotti fecero ingresso nell’abitazione, nella zona della stazione ferroviaria. L’imputata è attualmente ospite di una struttura per cure mentali e sarà sottoposta ad una perizia, per verificare appunto le sue condizioni psichiche. Erano state disposte ricerche per rintracciarla, non avendo una residenza stabile. La difesa, sostenuta dall’avvocato Enrico Aliotta, ha chiesto un approfondimento, così da accertare se sia in grado di affrontare il processo e se fosse capace di intendere e di volere, al momento dei fatti. Non furono subito chiari i rapporti tra i due, che si trovavano nell’abitazione.