Mistero svelato, Bella Napoli chiude ma apre “Daniele Cacciuolo-pizzeria bistrot”

Gela. Gli osservatori più attenti avevano intuito che dietro la chiusura di Bella Napoli in realtà si celava solo l’inizio dei lavori di un nuovo e riqualificato locale. Ed in realtà Bella Napoli non esisterà più ma non Daniele Cacciuolo, che aprirà presto un brand tutto suo. Si chiamerà semplicemente “Daniele Cacciuolo: pizzeria – bistrot” ma le novità saranno tante. E così come lui stesso aveva annunciato dopo otto anni la chiusura della sua pizzeria, adesso annuncia tramite il profilo Instagram la nuova avventura.

Per un’avventura che si conclude ne arriva subito un’altra, tutta nuova, che sto per annunciarti!

È vero, Bella Napoli chiude, ma la mia voglia di vederti felice a tavola non potrà mai svanire.

Quindi… con tanta, anzi tantissima, felicità ti annuncio che aprirà Daniele Cacciuolo Pizzeria e Bistrot!

Ho deciso di migliorare ancora di più il menù, ho deciso di trasformare il locale, ho deciso di metterci la faccia in prima persona!

Amare il proprio lavoro significa questo, avere ogni giorno la forza di fare sempre meglio, rendendo ancora più completa la tua esperienza gastronomica!

Ma adesso non voglio svelarti altro, continua a seguirmi per scoprire, giorno dopo giorno, qualcosa di nuovo su di me e sul mio lavoro ❤️

#DanieleCacciuolo

#PizzeriaBistrot

Daniele hai fatto prendere un bello spavento ai tuoi clienti ed amici

“Beh mi spiace per chi ci è rimasto male male, avremo modo di festeggiare insieme anche se sono sicuro che avranno compreso le mie motivazioni, era comunque da tempo che girava sui miei social la frase #Nunsapitchevaspetta (non sapete cosa vi spetta) che prometteva qualcosa di nuovo”.

Quindi è comunque vero che Bella Napoli chiude… per fare nascere il brand di Daniele Cacciuolo

“ Si Bella Napoli chiude definitivamente i battenti a Gela, è un brand che da tempo non rendeva più giustizia a ciò che siamo diventati,insieme siamo arrivati ad enormi traguardi ma le nostre strade non erano più percorribili insieme, da tempo nasce lo studio per il nuovo brand appunto il mio “Daniele Cacciuolo” che avrà un identità e offrirà la veracità napoletana in tutto, ovviamente è un brand che sarà esportato nel tempo in altre città siciliane e Gela sarà la mamma di questa piccola creatura proprio come lo è stato per bella Napoli”.

Cosa cambierà rispetto a Bella Napoli?

“Rispetto a bella Napoli sarà tutto diverso, dall’ambiente all’esperienza che si vivrà all’interno del locale, la qualità sarà sempre e i prezzi delle pietanze saranno alla portata di chiunque ci farà visita, offriremo alla città una vera e propria esperienza partenopea ma non posso dire altro, sennò che facciamo spoileriamo tutto?