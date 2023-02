Mobilità in deroga, niente rinnovo: Lorefice, “voto contro i lavoratori di Gela e Termini Imerese”

Gela. Niente da fare anche in aula, al Senato. Ieri, la “mannaia” della maggioranza di governo si è abbattuta sull’emendamento per il rinnovo della mobilità in deroga, destinata alle aree di crisi siciliane di Gela e Termini Imerese. I senatori grillini Pietro Lorefice (primo firmatario dell’emendamento già bocciato in commissione) e Ketty Damante, sono stati in prima fila nel tentativo di arrivare ad un sì, insieme al resto del gruppo a Palazzo Madama. Il primo no in commissione ha spinto Lorefice a scrivere a tutti i parlamentari siciliani ma anche al presidente della Regione Renato Schifani, al presidente dell’Ars, ai capigruppo all’Assemblea regionale e ancora al sindaco Lucio Greco e al primo cittadino di Termini Imerese. Era un invito accorato a fare in modo che, anche attraverso i rispettivi riferimenti regionali e nazionali, si potesse arrivare ad un’approvazione. Così, però, non è stato. “Vi state prendendo la responsabilità di lasciare senza supporto economico lavoratori che non sono riusciti ad ottenere una ricollocazione – ha detto in aula Lorefice nel suo intervento – parliamo di aree che hanno già risentito dello stop della Fiat, a Termini Imerese, e del ridimensionamento delle attività industriali, a Gela. Davvero volete lasciare questi lavoratori e le loro famiglie senza neanche un piatto di pasta a tavola?”. La maggioranza è andata dritta per la propria strada sul cosiddetto Milleproroghe.