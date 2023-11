“Modello nuovo per la città, quello di Greco non è ripetibile”, Mancuso: “Sammito? FI non è in giunta”

Gela. “Stiamo lavorando, con tutte le altre forze del tavolo provinciale di centrodestra, per dare un modello nuovo alla città. Greco? Quel modello non può più essere ripetuto”. Il parlamentare Ars Michele Mancuso rafforza ancora di più una visuale politica decisamente distante da quella dell’attuale amministrazione comunale. “Mi fa piacere che il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito abbia speso parole importanti per il partito, al quale si sente vicino seppur abbia preferito muoversi sempre da esterno – aggiunge – lo ringrazio perché lo scorso anno decise di candidarsi e di metterci la faccia. Lo apprezzo. Però, vorrei ricordargli che Forza Italia è fuori dall’amministrazione comunale. Siamo usciti dalla giunta e riteniamo che quella decisione fu assolutamente corretta. La linea di Forza Italia è quella che da un anno e mezzo viene sostenuta dal nostro coordinatore cittadino, dal gruppo consiliare e dai dirigenti, cittadini e provinciali. Non ci sarà alcun ripensamento rispetto ai rapporti con il sindaco Greco e con la sua giunta”. Mancuso traccia una direttrice politica ben chiara e non sembra gradire troppi sconfinamenti. La kermesse azzurra di Taormina, dello scorso fine settimana, ha alimentato qualche voce sulle strategie dei forzisti locali ma il parlamentare non è assolutamente intenzionato a far passare sotto silenzio ipotesi che ritiene estranee. “La nostra grande squadra non c’entra niente con l’amministrazione”, precisa. Per il resto, il deputato forzista si rifà ai principi che sono alla base del tavolo provinciale. “Il lavoro va avanti – dice inoltre – ci stiamo confrontando con serenità e la prossima settimana ci sarà una nuova riunione. I coordinatori dei partiti, a livello cittadino, sono sempre in contatto”. Il centrodestra, in città come negli altri Comuni che andranno al voto il prossimo anno, vorrebbe finalizzare l’unità d’area, per presentarsi compatto. “L’Mpa? E’ nel tavolo provinciale di centrodestra”, sottolinea. L’azzurro non si sente affatto indietro rispetto agli altri parlamentari del territorio. Esclude di essere poco coinvolto rispetto alle tante emergenze della città.