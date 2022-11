Montana pronto a lasciare Palazzo di Città, va verso il Libero Consorzio di Agrigento

Gela. Ha chiesto e otterrà il nulla osta per trasferirsi, lasciando Palazzo di Città e il comando della polizia municipale. Il comandante Giuseppe Montana, dopo anni trascorsi alla guida degli agenti della municipale, è destinato ad una posizione dirigenziale al Libero Consorzio di Agrigento. L’amministrazione comunale darà l’assenso, che già c’è sia dall’assessore al ramo Giuseppe Licata sia dal sindaco Lucio Greco. E’ stato lo stesso Montana a fare espressa richiesta, con la possibilità di ottenere un ruolo nella macchina burocratica del Libero consorzio agrigentino. Lascia mentre da poco gli era stato assegnato l’interim anche agli affari legali e mentre i settori comunali sono impegnati nelle attività di riaccertamento dei residui attivi e passivi. Quello di Montana non è un caso isolato, visto che il municipio ha già fatto a meno di altri dirigenti che hanno lasciato l’ente nell’arco dell’ultimo anno. Tra questi, gli ingegneri Grazia Cosentino e Fabio Filippino (che si sono dimessi rinunciando agli incarichi) e l’architetto Emanuele Tuccio, che ha invece maturato i requisiti per il pensionamento. Anche l’attuale titolare di settori come l’unità speciale Pnrr e lo sviluppo economico, l’architetto Antonino Collura, per un certo periodo aveva esposto tutte le sue difficoltà nel sostenere un carico di lavoro consistente.