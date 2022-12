Mortale sulla strada per Scoglitti, la vittima è il gelese Biagio Cocchiaro

Gela. Nello schianto di questa mattina su un tratto della provinciale per Scoglitti, non c’è stato nulla da fare per il sessantasettenne Biagio Cocchiaro. Era a bordo del suv che ha impattato con un mezzo pesante. Era stato autorizzato l’invio dell’elisoccorso ma la vittima non ce l’ha fatta. È morto a causa delle gravi conseguenze riportate. Cocchiaro operava nel settore agricolo. Era un imprenditore del comparto.