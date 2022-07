Morto in un’abitazione di piazza Roma, effettuata autopsia per accertare cause del decesso

Gela. I pm della procura hanno voluto compiere ulteriori accertamenti, per acquisire elementi utili a ricostruire le cause della morte di un uomo, Rosario Rocco Spanalatte, che due settimane fa era stato trovato ormai privo di vita, in un’abitazione di piazza Roma. Ieri, è stata effettuata l’autopsia sul cadavere. Anche i familiari attendono riscontri per avere delle indicazioni certe. Pare che vivesse da solo, in un’abitazione in affitto, proprio in piazza Roma. Quando sono arrivati i sanitari e i poliziotti del commissariato era già morto, forse da alcuni giorni. L’incarico di eseguire gli accertamenti tecnici e l’esame autoptico è stato affidato ad uno specialista. Nei prossimi sessanta giorni depositerà la relazione, indicando le possibili cause del decesso.