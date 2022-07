Mostra nave greca, Greco scrive ad assessori e dirigenti: “Serve il massimo sforzo”

Gela. “Il massimo sforzo per la buona riuscita dell’evento”, così ha scritto il sindaco Lucio Greco, richiamando l’attenzione di assessori e dirigenti, in vista dell’avvio della mostra con i resti della nave arcaica. Con una comunicazione, inoltrata a tutti i settori del municipio, l’avvocato ha posto le priorità, dalla pulizia di tutte le aree antistanti Bosco Littorio e fino al controllo, affidato alla polizia municipale. Nulla dovrà essere lasciato al caso. Gli interventi sono già iniziati. “Qualunque omissione da parte dei competenti uffici – si legge nella comunicazione – nella corretta e completa esecuzione della predetta direttiva, costituirà giusta causa di addebito a vostra precisa responsabilità dirigenziale”. Il primo cittadino, nel periodo che copre l’intera durata della mostra, dal 22 luglio e fino al prossimo ottobre, senza escludere eventuali proroghe per tutto l’anno in corso, non vuole svarioni che possano mettere in ombra l’immagine della città, anzitutto agli occhi dei turisti e dei visitatori. L’attenzione del sindaco, come emerge dal contenuto della direttiva, è rivolta principalmente alla pulizia delle aree a ridosso del museo del mare, in fase di costruzione, e della struttura adibita ad ospitare i reperti in mostra. “L’evento in programma costituisce un’occasione irripetibile per l’intera cittadinanza – scrive il sindaco – in quanto di alto spessore culturale, ampiamente pubblicizzato, a livello nazionale e pertanto anche di forte attrazione turistica”.