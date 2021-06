Movida oltre le 23, nove giovani multati a Niscemi

Niscemi. Da stanotte il coprifuoco scatta a mezzanotte ma per molti giovani le restrizioni sembrano già cancellate da giorni. Nel corso del fine settimana i poliziotti del Commissariato di Niscemi hanno controllato 182 persone e 19 attività commerciali, prevalentemente di somministrazione di bevande. Nove le persone sanzionate per violazione delle misure di contenimento del covid 19, otto per non aver rispettato il divieto di permanenza in casa dalle 23 alle 5 e una per aver esercitato l’attività di ristorazione dopo le undici di sera.