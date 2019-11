Nave arcaica nell’ex convento Benedettine, Eni coprirà spese: verrà firmata convenzione

“Sapere che il progetto, che prevede l’esposizione della nave arcaica all’interno dell’ex Convento delle Benedettine, possa avere luce e spazio – dice – rappresenta per me una grande soddisfazione. Appena otto mesi fa, quando ho iniziato la mia collaborazione con l’Università di Ginevra, nel circuito “Gela Underwater Project” era solo un’idea, oggi sembra concretizzarsi in una splendida realtà. In qualità di tecnico del settore ho partecipato al rinvenimento della nave. Come consigliere comunale partecipo all’apertura delle casse. Quella stessa nave, caduta nel dimenticatoio per anni lunghissimi e chiusa, è metaforicamente la speranza del territorio, perché la bellezza e la storia non siano più chiuse, accantonate, dimenticata ma trovino sempre spazio per rivivere”. In attesa di capire che sorte avrà il Museo del mare, per ora i resti della nave arcaica dovrebbero trovare collocazione nell’ex convento. Ritrovamenti che si devono principalmente al lavoro degli studiosi e del subacqueo Franco Cassarino.