Nella città dei malati e dei morti un centro ricerche distrutto, ora tutto ritorna a Caltanissetta

Gela. Un centro ricerche che avrebbe dovuto essere un punto di eccellenza, anche per studi in materia ambientale, ridotto a bazar, dove negli ultimi mesi, vandali e ladri hanno fatto razzia, portando via componenti e strumentazioni molto importanti. Ad inizio ottobre, dopo le prime segnalazioni arrivate da contrada Brucazzi, il senatore del Movimento cinque stelle Pietro Lorefice ha denunciato l’intera vicenda. Il laboratorio, mai partito, intanto era stato praticamente sventrato. Tutto messo a soqquadro e con danni enormi. In assenza di controlli, l’immobile di contrada Brucazzi è stato preso d’assalto da chi ne ha approfittato per distruggerlo, portando via ogni cosa. Fortunatamente, qualche macchinario, di notevole valore, è stato risparmiato. Dopo la denuncia pubblica, si smobilita. Quel poco che è rimasto verrà trasferito a Caltanissetta. La decisione è stata formalizzata dai funzionari del Libero Consorzio, che hanno incaricato la società in house dell’ente nisseno. Si occuperà del trasloco. Le apparecchiature e i macchinari, infatti, sono di proprietà dell’ex Provincia di Caltanissetta ed erano stati collocati in una struttura dell’Irsap, ex Asi. Il laboratorio di eccellenza, però, non ha mai funzionato neanche per un giorno.